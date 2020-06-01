ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН SPORTALM ROSA KHUTOR

В интернет-магазине SPORTALM Rosa Khutor представлены все оригинальные коллекции австрийской одежды и аксессуаров премиум-бренда Sportalm. В коллекциях Шпортальм вы найдете удобную и надежную горнолыжную одежду, стильные и очаровывающие вещи и аксессуары соответствующие последним мировым fashion-тендециям. В каждом элементе дизайнеры Sportalm стремятся объединить свежие, современные идеи и технологии с традиционным искусством ручного труда, что делает одежду бренда такой желанной и популярной.

На сегодняшний день Sportalm занимает лидирующие позиции в сегменте элитной горнолыжной и модной одежды, вещи бренда подчеркивают высокий статус своего владельца.